Израиль опасается развертывания ядерной программы Ирана при президенте Раиси

Израиль с предостережением воспринял победу на президентских выборах в Иране ультраконсервативного политика Ибрагима Раиси и ожидает форсированного развития ядерной программы Ирана при его президентстве.

Источник: DW

Детали: МИД Израиля отмечает, что избрание Раиси должно вызывать "глубокую обеспокоенность у мирового сообщества".

В то же время министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал Раиси экстремистом.

Прямая речь министра: "Новый президент Ирана, известный как "мясник Тегерана", является экстремистом, ответственным за смерти тысяч иранцев. Он предан ядерным амбициям режима и его кампании мирового террора".

Предыстория: Новое израильское правительство, которое принесло присягу 13 июня, намерено противостоять восстановлению иранской ядерной программы.

Напомним: