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Израиль опасается развертывания ядерной программы Ирана при президенте Раиси

Воскресенье, 20 июня 2021, 10:19
Израиль опасается развертывания ядерной программы Ирана при президенте Раиси
Фото: AFP

Израиль с предостережением воспринял победу на президентских выборах в Иране ультраконсервативного политика Ибрагима Раиси и ожидает форсированного развития ядерной программы Ирана при его президентстве.

Источник: DW

Детали: МИД Израиля отмечает, что избрание Раиси должно вызывать "глубокую обеспокоенность у мирового сообщества".

В то же время министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал Раиси экстремистом.

Прямая речь министра: "Новый президент Ирана, известный как "мясник Тегерана", является экстремистом, ответственным за смерти тысяч иранцев. Он предан ядерным амбициям режима и его кампании мирового террора".

Предыстория: Новое израильское правительство, которое принесло присягу 13 июня, намерено противостоять восстановлению иранской ядерной программы.

Напомним:

  • За ультраконсервативного иранского политика Ибрагима Раиси проголосовали 62% избирателей, явка на выборах президента была рекордно низкой для страны.

Темы: Иранядерное оружиеИзраиль
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