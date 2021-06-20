Израиль опасается развертывания ядерной программы Ирана при президенте Раиси
Израиль с предостережением воспринял победу на президентских выборах в Иране ультраконсервативного политика Ибрагима Раиси и ожидает форсированного развития ядерной программы Ирана при его президентстве.
Источник: DW
Детали: МИД Израиля отмечает, что избрание Раиси должно вызывать "глубокую обеспокоенность у мирового сообщества".
В то же время министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал Раиси экстремистом.
Прямая речь министра: "Новый президент Ирана, известный как "мясник Тегерана", является экстремистом, ответственным за смерти тысяч иранцев. Он предан ядерным амбициям режима и его кампании мирового террора".
Предыстория: Новое израильское правительство, которое принесло присягу 13 июня, намерено противостоять восстановлению иранской ядерной программы.
Напомним:
- За ультраконсервативного иранского политика Ибрагима Раиси проголосовали 62% избирателей, явка на выборах президента была рекордно низкой для страны.