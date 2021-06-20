Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Израиль опасается развертывания ядерной программы Ирана при президенте Раиси

Воскресенье, 20 июня 2021, 10:19
Фото: AFP

Израиль с предостережением воспринял победу на президентских выборах в Иране ультраконсервативного политика Ибрагима Раиси и ожидает форсированного развития ядерной программы Ирана при его президентстве.

Источник: DW

Детали: МИД Израиля отмечает, что избрание Раиси должно вызывать "глубокую обеспокоенность у мирового сообщества".

В то же время министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал Раиси экстремистом.

Прямая речь министра: "Новый президент Ирана, известный как "мясник Тегерана", является экстремистом, ответственным за смерти тысяч иранцев. Он предан ядерным амбициям режима и его кампании мирового террора".

Предыстория: Новое израильское правительство, которое принесло присягу 13 июня, намерено противостоять восстановлению иранской ядерной программы.

Напомним:

  • За ультраконсервативного иранского политика Ибрагима Раиси проголосовали 62% избирателей, явка на выборах президента была рекордно низкой для страны.

Темы: Иранядерное оружиеИзраиль


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоНепогода на Буковине: подтоплены села, дороги превратились в реки

CША готовят новые санкции против России из-за отравления Навального

Кравчук спрогнозировал, когда США могут присоединиться к Нормандскому формату

Разумков об Авакове: на своем месте

В Китае сделали уже миллиард прививок против Covid

фотоВ Германии на мусорке нашли ценные картины 17 века

Все новости...
Иран
Ибрагим Раиси победил на выборах президента Ирана при рекордно низкой явке
СМИ: США собираются к августу договориться с Ираном по ядерной сделке
Украинская сторона возмущена сотрудничеством Ирана в расследовании сбития самолета МАУ
Последние новости
21:19
Дополнительные $100 млн для Украины готовились на случай вторжения – советник Байдена
21:00
Евро-2020. Италия выиграла группу и может сыграть с Украиной в 1/8 финала
20:36
Решающий матч Украина-Австрия будут судить турецкие арбитры
20:18
Новости экономики: 5,4 миллиарда к 30-й годовщины независимости, ценовые рекорды газа
19:49
фото, видеоНепогода на Буковине: подтоплены села, дороги превратились в реки
18:56
фото, видеоВМС провели учения в Черном море
18:36
Аналитики о заявлении главы набсовета Нафтогаза: непонятно, позиция ли это набсовета
18:21
CША готовят новые санкции против России из-за отравления Навального
18:12
Молодая украинская рекордсменка погибла в ДТП
17:46
В Бельгии нашли мертвым ультраправого военного, пропавшего месяц назад
Все новости...