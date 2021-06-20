Ще 25 тисяч українців зробили щеплення проти Covid

У суботу, 19 червня, в Україні 25 603 людини отримати вакцину проти коронавірусу.

Джерело: МОЗ

Деталі: Зокрема, першою дозою щепили 21 616 громадян, другою (повна імунізація) - 3 987 громадян.

Протягом доби працювали: 214 мобільних бригад, 362 пункти щеплення та 46 центрів вакцинації.

Станом на 18 червня 2021 року до листа очікування Covid-вакцинації записались 715 211 бажаючих.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 1 722 327 людей, з них отримали 1 дозу – 1 722 325 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 359 777 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 082 102 щеплення.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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