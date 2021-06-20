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Еще 25 тысяч украинцев сделали прививки против Covid

Воскресенье, 20 июня 2021, 11:39
Еще 25 тысяч украинцев сделали прививки против Covid

В субботу, 19 июня, в Украине 25 603 человека получить вакцину против коронавируса.

Источник: Минздрав

Детали: В частности, первой дозой привили 21 616 граждан, второй (полная иммунизация) - 3987 граждан.

В течение суток работали 214 мобильных бригад, 362 прививочных пункта и 46 центров вакцинации.

По состоянию на 18 июня в лист ожидания Covid-вакцинации записались 715 211 желающих.

С начала прививочной кампании в Украине привито 1 722 327 человек, из них получили 1 дозу – 1 722 325 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 359 777 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 2 082 102 прививок.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним:

  • 19 июня в Украине зафиксировали 479 новых случаев Covid, 24 больных умерли.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусмедицина
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