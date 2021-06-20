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У Китаї зробили вже мільярд щеплень проти Covid

Неділя, 20 червня 2021, 14:57
У Китаї зробили вже мільярд щеплень проти Covid

У Китаї громадяни отримали більше мільярда доз вакцини проти коронавірусу, таким чином на країну припадає третина усіх Covid-щеплень у світі.

Джерело: BBC з посиланням на озвучені китайськими чиновниками дані

Деталі: Влада Китаю планує до липня повністю вакцинувати 40% населення країни. А Національна комісія з охорони здоров’я заявляє, що метою є повна імунізація 70% населення до кінця 2021 року.

Темпи вакцинації в країні відчутно пришвидшилися на тлі розповсюдження у світі штаму "Дельта", що вперше був виявлений у Індії.

Жителям Китаю пропонують вакцини вітчизняного виробництва, включаючи препарати Sinopharm та Sinovac, обидва з яких мають вводитися двічі.

Після того, як локдаун зупинив поширення Covid-19, багато китайців не вважали за необхідне робити щеплення. Однак спалах варіанту Covid "Дельта" у китайській провінції Гуандун на півдні країни змінив настрої населення.

Крім того, місцева влада всіляко заохочує людей вакцинуватися, у деяких регіонах Китаю щепленим безкоштовно роздають курячі яйця, а в Пекіні громадянам після ін'єкцій дарують ваучери на покупки.

Три китайські вакцини отримали дозвіл на екстрене використання в межах країни. Дві з них –  вакцини Sinopharm та Sinovac – були схвалені також для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Нагадаємо: 

  • За даними британських спецагентів, цілком ймовірно, що пандемія Covid почалася саме з витоку коронавірусу з китайської дослідницької лабораторії.

Теми: вакцинаціяКитайкоронавірус
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