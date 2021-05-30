Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британська розвідка допускає, що витік Covid стався з лабораторії – ЗМІ

Неділя, 30 травня 2021, 08:22
Британська розвідка допускає, що витік Covid стався з лабораторії – ЗМІ

За останніми даними британських спецагентів, цілком ймовірно, що пандемія почалася саме з витоку коронавірусу з китайської дослідницької лабораторії.

Джерело: The Sunday Times

Деталі: Розвідслужби Великої Британії переглянули версію походження вірусу SARS-CoV-2, який викликає коронавірусну інфекцію.

Спочатку лабораторне походження вірусу вважали малоймовірним, тепер же витік з уханьскої лабораторії розглядають як правоподібний.

У центрі уваги західних спецслужб знаходиться Уханьський інститут вірусології. З'явилася нова інформація про трьох дослідників, які працювали там, і захворіли вірусом у важкій формі в листопаді 2019 року.

Днями розвідка США також звернула увагу на китайських вчених, що працювали в лабораторії з вивчення коронавірусів та інших патогенів. У листопаді 2019 року вони звернулися до лікарів із симптомами, які були схожі як на ознаки COVID-19, таки і на звичайну ГРВІ.

На даний момент розвідники Сполученого Королівства розслідують можливий витік коронавірусу з цієї лабораторії, яка за запевненнями Пекіна точно не була джерелом вірусу.

The Sunday Times пише також, що китайських вчених ймовірно примусили мовчати про те, що трапилося, коли вони хотіли привернути увагу до ймовірного витоку вірусу з лабораторії.

Передісторія:

Першим офіційно підтвердженим випадком COVID-19 була людина, котра захворіла в Китаї 2 грудня 2019 року.

31 грудня 2019 року китайська влада повідомила про випадки пневмонії, викликаної невідомим збудником. 3 січня 2020 року китайські служби повідомили ВООЗ про 44 випадки пневмонії в місті Ухань провінції Хубей.

Влада Китаю відмовилася надавати експертам ВООЗ, які працювали в Ухані на початку 2021 року, первинну інформацію про ранні випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19.

Нагадаємо:

  • У лютому експерти місії ВООЗ, які працювали у Китаї з метою визначити походження COVID-19, тоді виключили теорію походження вірусу з лабораторії Уханя.
  • Станом на 30 травня у світі кількість людей, які заразилися коронавірусом, наблизилася до 170 мільйонів.

  • Керівник кампанії з вакцинації Румунії лікар Валеріу Георгіта не виключає, що коронавірусом перехворіли у кілька разів більше людей, ніж вказується в офіційній статистиці.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусКитайепідеміянаука
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: