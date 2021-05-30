За останніми даними британських спецагентів, цілком ймовірно, що пандемія почалася саме з витоку коронавірусу з китайської дослідницької лабораторії.

Джерело: The Sunday Times

Деталі: Розвідслужби Великої Британії переглянули версію походження вірусу SARS-CoV-2, який викликає коронавірусну інфекцію.

Спочатку лабораторне походження вірусу вважали малоймовірним, тепер же витік з уханьскої лабораторії розглядають як правоподібний.

У центрі уваги західних спецслужб знаходиться Уханьський інститут вірусології. З'явилася нова інформація про трьох дослідників, які працювали там, і захворіли вірусом у важкій формі в листопаді 2019 року.

Днями розвідка США також звернула увагу на китайських вчених, що працювали в лабораторії з вивчення коронавірусів та інших патогенів. У листопаді 2019 року вони звернулися до лікарів із симптомами, які були схожі як на ознаки COVID-19, таки і на звичайну ГРВІ.

На даний момент розвідники Сполученого Королівства розслідують можливий витік коронавірусу з цієї лабораторії, яка за запевненнями Пекіна точно не була джерелом вірусу.

The Sunday Times пише також, що китайських вчених ймовірно примусили мовчати про те, що трапилося, коли вони хотіли привернути увагу до ймовірного витоку вірусу з лабораторії.

Передісторія:

Першим офіційно підтвердженим випадком COVID-19 була людина, котра захворіла в Китаї 2 грудня 2019 року.

31 грудня 2019 року китайська влада повідомила про випадки пневмонії, викликаної невідомим збудником. 3 січня 2020 року китайські служби повідомили ВООЗ про 44 випадки пневмонії в місті Ухань провінції Хубей.

Влада Китаю відмовилася надавати експертам ВООЗ, які працювали в Ухані на початку 2021 року, первинну інформацію про ранні випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19.

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