В Китае граждане получили более миллиарда доз вакцины против коронавируса, таким образом на страну приходится треть всех Covid-прививок в мире.

Источник: BBC со ссылкой на озвученные китайскими чиновниками данные

Детали: Власти Китая планируют к июлю полностью вакцинировать 40% населения страны. А Национальная комиссия по здравоохранению заявляет, что целью является полная иммунизация 70% населения к концу 2021 года.

Темпы вакцинации в стране ощутимо ускорились на фоне распространения в мире штамма "Дельта", впервые обнаруженного в Индии.

Жителям Китая предлагают вакцины отечественного производства, включая препараты Sinopharm и Sinovac, оба из которых должны вводиться дважды.

После того, как локдаун остановил распространение Covid-19, многие китайцы не считали необходимым делать прививки. Однако вспышка варианта Covid "Дельта" в китайской провинции Гуандун на юге изменила настроения населения.

Кроме того, местные власти всячески поощряют людей вакцинироваться, в некоторых регионах Китая привитым бесплатно раздают куриные яйца, а в Пекине гражданам после инъекций дарят ваучеры на покупки.

Три китайские вакцины получили разрешение на экстренное использование внутри страны. Две из них – вакцины Sinopharm и Sinovac – были одобрены также для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения.

Напомним:

По данным британских спецагентов, вполне вероятно, что пандемия Covid началась именно с утечки коронавируса из китайской исследовательской лаборатории.