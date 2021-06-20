Уряд працює над переведенням всіх держсервісів в електронний формат

Кабінет міністрів України продовжує активну роботу з цифровізації державних послуг, оскільки президент Володимир Зеленський поставив перед урядом завдання завершити цей процес до кінця поточного року.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook

Дослівно: "Україна стала ще на крок ближчою до режиму "без паперу". Президент Володимир Зеленський поставив завдання вже цього року перевести весь державний сервіс в електронну систему, аби жодна установа не змогла вимагати паперову довідку в українців".

Деталі: Очільник уряду нагадав, що цього тижня Верховна Рада ухвалила в першому читанні відповідний законопроєкт.

За його словами, КМУ продовжує активну роботу над цифровізацією державних послуг, аби будь-який документ чи довідку можна було отримати в "Дії".

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський у травні заявив, що в день 30-річчя своєї незалежності Україна увійде в режим paperless: державні органи прийматимуть від громадян документи й довідки в електронному вигляді.