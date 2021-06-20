Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Правительство работает над переводом всех госсервисов в электронный формат

Воскресенье, 20 июня 2021, 15:52
Правительство работает над переводом всех госсервисов в электронный формат

Кабинет министров Украины продолжает активную работу по цифровизации государственных услуг, поскольку президент Владимир Зеленский поставил перед правительством задачу завершить этот процесс до конца текущего года.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook

Дословно: "Украина стала еще на шаг ближе к режиму "без бумаги". Президент Владимир Зеленский поставил задачу уже в этом году перевести весь государственный сервис в электронную систему, чтобы ни одно учреждение не смогло требовать бумажную справку у украинцев".

Детали: Глава правительства напомнил, что на этой неделе Верховная Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект.

По его словам, КМУ продолжает активную работу над цифровизацией государственных услуг, чтобы любой документ или справку можно было получить в приложении "Дія".

Напомним: Президент Владимир Зеленский в мае заявлял, что в день 30-летия своей независимости Украина войдет в режим paperless: государственные органы будут принимать от граждан документы и справки в электронном виде.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровШмыгальтехнологии
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Кабинет министров
Правительство внесло изменения в работу Prozorro Market: как будут работать закупки
Кабмин расширил программу еОселя на всех украинцев без собственного жилья
Правительство назначило Думу главой АРМА
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: