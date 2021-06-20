Правительство работает над переводом всех госсервисов в электронный формат

Кабинет министров Украины продолжает активную работу по цифровизации государственных услуг, поскольку президент Владимир Зеленский поставил перед правительством задачу завершить этот процесс до конца текущего года.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook

Дословно: "Украина стала еще на шаг ближе к режиму "без бумаги". Президент Владимир Зеленский поставил задачу уже в этом году перевести весь государственный сервис в электронную систему, чтобы ни одно учреждение не смогло требовать бумажную справку у украинцев".

Детали: Глава правительства напомнил, что на этой неделе Верховная Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект.

По его словам, КМУ продолжает активную работу над цифровизацией государственных услуг, чтобы любой документ или справку можно было получить в приложении "Дія".

Напомним: Президент Владимир Зеленский в мае заявлял, что в день 30-летия своей независимости Украина войдет в режим paperless: государственные органы будут принимать от граждан документы и справки в электронном виде.