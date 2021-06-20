Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Євро-2020. Італія виграла групу і може зіграти з Україною в 1/8 фіналу

Неділя, 20 червня 2021, 21:00
Євро-2020. Італія виграла групу і може зіграти з Україною в 1/8 фіналу

Збірна Італії у 3 турі групового турніру Євро-2020 здолала команду Вельсу з рахунком 1:0.

Поєдинок пройшов у Римі у неділю 20 червня.

Італія виграла усі три матчі турніру в групі А і посіла першу сходинку. В 1/8 фіналу турніру Італія зіграє з другою командою групи С. Перед грою третього туру на цій позиції знаходиться саме українська команда. Якщо підопічні Андрія Шевченка у матчі з Австрією наберуть хоча б один пункт, то наступна гра синьо-жовтих на турнірі буде саме зі Скуадра Адзуррою.

У матчі з Вельсом Італія не форсувала подій, але зуміла отримати перемогу з мінімальним рахунком. Італійці мали перевагу. Першими ж нагоду забити мали британці. Після удару головою Кріса Гантера м`яч полетів над хрестовиною воріт.

На 39-й хвилині Італія повела в рахунку. Після стандарту Маттео Пессіна переправив м`яча у кут воріт - 1:0.

На початку другого тайму італійці мали момент подвоїти рахунок. Після удару зі штрафного Федеріко Бернардескі м`яч влетів у штангу воріт. На 55-й хвилині Вельс залишився у меншості. Ітан Ампаду отримав пряму червону картку за грубу гру.

Навіть удесятьох Вельс мав пару моментів, щоб зрівняти рахунок, але не вистачило точності при завершальному ударі в Гарета Бейла та Арона Ремзі.

В іншому матчі групи Швейцарія без проблем перемогла Туреччину з рахунком 3:1. Отже, з групи А до 1/8 фіналу вийшли Італія (перше місце – прим. УП) та Вельс (друга позиція). Фактично гарантувала собі вихід до плей-офф з третього рядка Швейцарія з чотирма очками. Туреччина провалила турнір, програвши усі три поєдинки, пропустивши сім м`ячів та один забивши.

Микола Аврамчук, для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
футбол
Донецький "Шахтар" отримав нового тренера
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
"Шахтар" звільнив тренера, який зробив донеччан чемпіонами
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: