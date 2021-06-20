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Євро-2020. Італія виграла групу і може зіграти з Україною в 1/8 фіналу

Неділя, 20 червня 2021, 21:00

Збірна Італії у 3 турі групового турніру Євро-2020 здолала команду Вельсу з рахунком 1:0.

Поєдинок пройшов у Римі у неділю 20 червня.

Італія виграла усі три матчі турніру в групі А і посіла першу сходинку. В 1/8 фіналу турніру Італія зіграє з другою командою групи С. Перед грою третього туру на цій позиції знаходиться саме українська команда. Якщо підопічні Андрія Шевченка у матчі з Австрією наберуть хоча б один пункт, то наступна гра синьо-жовтих на турнірі буде саме зі Скуадра Адзуррою.

У матчі з Вельсом Італія не форсувала подій, але зуміла отримати перемогу з мінімальним рахунком. Італійці мали перевагу. Першими ж нагоду забити мали британці. Після удару головою Кріса Гантера м`яч полетів над хрестовиною воріт.

На 39-й хвилині Італія повела в рахунку. Після стандарту Маттео Пессіна переправив м`яча у кут воріт - 1:0.

На початку другого тайму італійці мали момент подвоїти рахунок. Після удару зі штрафного Федеріко Бернардескі м`яч влетів у штангу воріт. На 55-й хвилині Вельс залишився у меншості. Ітан Ампаду отримав пряму червону картку за грубу гру.

Навіть удесятьох Вельс мав пару моментів, щоб зрівняти рахунок, але не вистачило точності при завершальному ударі в Гарета Бейла та Арона Ремзі.

В іншому матчі групи Швейцарія без проблем перемогла Туреччину з рахунком 3:1. Отже, з групи А до 1/8 фіналу вийшли Італія (перше місце – прим. УП) та Вельс (друга позиція). Фактично гарантувала собі вихід до плей-офф з третього рядка Швейцарія з чотирма очками. Туреччина провалила турнір, програвши усі три поєдинки, пропустивши сім м`ячів та один забивши.

Микола Аврамчук, для УП
Теми: футбол


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