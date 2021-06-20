Евро-2020. Италия выиграла группу и может сыграть с Украиной в 1/8 финала

Сборная Италии в 3 туре группового турнира Евро-2020 одолела команду Уэльса со счетом 1:0.

Поединок прошел в Риме в воскресенье 20 июня.

Италия выиграла все три матча турнира в группе А и заняла первое место. В 1/8 финала турнира Италия сыграет со второй командой группы С. Перед игрой третьего тура на этой позиции находится именно украинская команда. Если подопечные Андрея Шевченко в матче с Австрией наберут хотя бы один пункт, то следующая игра сине-желтых на турнире будет именно со Скуадра Адзуррой.

В матче с Уэльсом Италия не форсировала событий, но сумела одержать победу с минимальным счетом. Итальянцы имели преимущество. Первыми же возможность забить имели британцы. После удара головой Криса Хантера мяч полетел над крестовиной ворот.

На 39-й минуте Италия повела в счете. После стандарта Маттео Пессина переправил мяч в угол ворот - 1:0.

В начале второго тайма итальянцы имели момент удвоить счет. После удара со штрафного Федерико Бернардески мяч влетел в штангу ворот. На 55-й минуте Уэльс остался в меньшинстве. Итан Ампаду получил прямую красную карточку за грубую игру.

Даже вдесятером Уэльс имел пару моментов, чтобы сравнять счет, но не хватило точности при завершающем ударе у Гарета Бейла и Арона Рэмзи.

В другом матче группы Швейцария без проблем победила Турцию со счетом 3:1. Итак, из группы А в 1/8 финала вышли Италия (первое место - прим. УП) и Уэльс (вторая позиция). Фактически гарантировала себе выход в плей-офф с третьей строчки Швейцария с четырьмя очками. Турция провалила турнир, проиграв все три поединка, пропустив семь мячей и один забив.