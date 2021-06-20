Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Глава МЗС: Із 2008 року НАТО не зробило нічого для членства України

Неділя, 20 червня 2021, 22:14

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що з часу Бухарестського саміту НАТО 2008 року Альянс не зробив нічого, щоб Україна стала його членом.

Джерело: Кулеба в інтерв'ю турецькому агентству Anadolu в кулуарах Анталійського дипломатичного форуму

Пряма мова: "Ще в 2008 році Альянс у Бухаресті дуже чітко заявив, що Україна і Грузія стануть членами НАТО. І на тому ж саміті лідери доручили своїм міністрам закордонних справ розглянути питання про надання обом країнам планів дій щодо членства.

З 2008 року, якщо ви запитаєте мене, що було зроблено НАТО для досягнення цього, для реалізації цього рішення, я відповім дуже чесно: нічого. З 2008 року НАТО не зробило жодного кроку для виконання цього рішення".

Деталі: Кулеба також попросив НАТО дати Україні чіткий список реформ, необхідних для членства.

"Коли ми говоримо про реформи, це може бути нескінченна історія. Отже, моє запитання до НАТО: скільки саме реформ ви хочете? Дайте нам чіткий список. Тому що чим більше реформ ми проводимо, тим більше очікувань від вас", - зазначив міністр.

Передісторія

  • У комюніке за підсумками брюссельського саміту НАТО 14 червня щодо України вперше вжито ті самі формулювання, що звучать щодо Грузії з 2018 року - про те, що Україна стане членом Альянсу і План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу.
  • Президент Володимир Зеленський, коментуючи комюніке, відзначив, що у рішенні цьогорічного саміту відсутні конкретні часові межі наступних кроків у зближенні України з НАТО.
  • Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що ще за кілька днів до саміту НАТО у тексті його декларації не було згадки про ПДЧ для України, яка у підсумку увійшла в схвалений документ.

Читайте також: Грузинський план для України: чому саміт НАТО став перемогою Києва

Українська правда
Теми: Кулеба ДмитроНАТО


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Ірані сталася аварійна зупинка єдиної у країні АЕС

Додаткові $100 млн для України готувалися на випадок вторгнення – радник Байдена

Євро-2020. Італія виграла групу і може зіграти з Україною в 1/8 фіналу

оновлено, фото, відеоНегода на Буковині: підтоплені села, дороги перетворилися на річки

CША готують нові санкції проти Росії через отруєння Навального

Кравчук спрогнозував, коли США можуть приєднатися до Нормандського формату

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба домовляється з Хорватією про спрощення поїздок для українців
Кулеба назвав ключову тему візиту Зеленського до Білого дому
Нуланд подзвонила Кулебі, щоб розповісти про переговори з Путіним
Останні новини
04:40
Потоп у Ялті: кількість постраждалих зросла більш ніж удвічі
03:37
Медики виявили нову мутацію індійського штаму COVID
02:38
Вибухи на оборонному заводі у Сербії, пожежа перекинулася на ліс
02:03
У Польщі розпочали вакцинацію безпритульних
01:33
Кримські активісти підготували рекомендації до законопроєкту про корінні народи України
00:59
Ізраїльський уряд схвалив призначення нового посла в Україні
00:17
В Ірані сталася аварійна зупинка єдиної у країні АЕС
23:41
Вибори у Вірменії: лідирує партія Пашиняна
23:11
На Київщині потонули дорослий і дитина, ще одна дитина померла в "швидкій"
22:14
Глава МЗС: Із 2008 року НАТО не зробило нічого для членства України
Усі новини...