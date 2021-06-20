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Глава МЗС: Із 2008 року НАТО не зробило нічого для членства України

Неділя, 20 червня 2021, 22:14
Глава МЗС: Із 2008 року НАТО не зробило нічого для членства України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що з часу Бухарестського саміту НАТО 2008 року Альянс не зробив нічого, щоб Україна стала його членом.

Джерело: Кулеба в інтерв'ю турецькому агентству Anadolu в кулуарах Анталійського дипломатичного форуму

Пряма мова: "Ще в 2008 році Альянс у Бухаресті дуже чітко заявив, що Україна і Грузія стануть членами НАТО. І на тому ж саміті лідери доручили своїм міністрам закордонних справ розглянути питання про надання обом країнам планів дій щодо членства.

З 2008 року, якщо ви запитаєте мене, що було зроблено НАТО для досягнення цього, для реалізації цього рішення, я відповім дуже чесно: нічого. З 2008 року НАТО не зробило жодного кроку для виконання цього рішення".

Деталі: Кулеба також попросив НАТО дати Україні чіткий список реформ, необхідних для членства.

"Коли ми говоримо про реформи, це може бути нескінченна історія. Отже, моє запитання до НАТО: скільки саме реформ ви хочете? Дайте нам чіткий список. Тому що чим більше реформ ми проводимо, тим більше очікувань від вас", - зазначив міністр.

Передісторія

  • У комюніке за підсумками брюссельського саміту НАТО 14 червня щодо України вперше вжито ті самі формулювання, що звучать щодо Грузії з 2018 року - про те, що Україна стане членом Альянсу і План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу.
  • Президент Володимир Зеленський, коментуючи комюніке, відзначив, що у рішенні цьогорічного саміту відсутні конкретні часові межі наступних кроків у зближенні України з НАТО.
  • Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що ще за кілька днів до саміту НАТО у тексті його декларації не було згадки про ПДЧ для України, яка у підсумку увійшла в схвалений документ.

Читайте також: Грузинський план для України: чому саміт НАТО став перемогою Києва

Українська правда

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Теми: Кулеба ДмитроНАТО
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