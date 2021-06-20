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Глава МИД: С 2008 года НАТО не сделало ничего для членства Украины

Воскресенье, 20 июня 2021, 22:14

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что с момента Бухарестского саммита НАТО 2008 года Альянс не сделал ничего, чтобы Украина стала его членом.

Источник: Кулеба в интервью турецкому агентству Anadolu в кулуарах Анталийского дипломатического форума

Прямая речь: "Еще в 2008 году Альянс в Бухаресте очень четко заявил, что Украина и Грузия станут членами НАТО. И на том же саммите лидеры поручили своим министрам иностранных дел рассмотреть вопрос о предоставлении обеим странам планов действий по членству.

С 2008 года, если вы спросите меня, что было сделано НАТО для достижения этого, для реализации этого решения, я отвечу очень честно: ничего. С 2008 года НАТО не предприняло ни одного шага для выполнения этого решения".

Детали: Кулеба также попросил НАТО дать Украине четкий список реформ, необходимых для членства.

"Когда мы говорим о реформах, это может быть бесконечная история. Итак, мой вопрос к НАТО: сколько именно реформ вы хотите? Дайте нам четкий список. Потому что чем больше реформ мы проводим, тем больше ожиданий от вас", - отметил министр.

Предыстория:

  • В коммюнике по итогам брюссельского саммита НАТО 14 июня относительно Украины впервые звучат те же формулировки, что по Грузии с 2018 года - о том, что Украина станет членом Альянса и План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса.
  • Президент Владимир Зеленский, комментируя коммюнике, отметил, что в решении нынешнего саммита отсутствуют конкретные временные рамки следующих шагов в сближении Украины с НАТО.
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что еще за несколько дней до саммита НАТО в тексте его декларации не было упоминания о ПДЧ для Украины, которая в итоге вошла в принятый документ.

Украинская правда
Темы: Кулеба ДмитрийНАТО


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