Вибори у Вірменії: лідирує партія Пашиняна
Неділя, 20 червня 2021, 23:41
На позачергових виборах у Вірменії партія в.о. глави уряду Нікола Пашиняна "Громадянський договір", за попередніми підсумками, отримала понад 60% голосів.
Джерело: дані ЦВК Вірменії за підсумками обробки бюлетенів з 268 із 2008 виборчих дільниць, повідомляє Sputnik
Деталі: За підсумками обробки бюлетенів з 268 виборчих дільниць лідирує "Громадянський договір" Пашиняна, за який проголосували 61,7% виборців.
На другому місці блок "Айастан" другого президента Роберта Кочаряна, який отримав 17,66% голосів. На третьому місці "Процвітаюча Вірменія" бізнесмена Гагіка Царукяна з 5,32%.
Що передувало: 20 червня у Вірменії відбулися позачергові парламентські вибори. У них взяли участь 25 політичних сил – 21 партія і 4 блоки. Явка склала 49,4%.