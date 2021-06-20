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Вибори у Вірменії: лідирує партія Пашиняна

Неділя, 20 червня 2021, 23:41
Вибори у Вірменії: лідирує партія Пашиняна

На позачергових виборах у Вірменії партія в.о. глави уряду Нікола Пашиняна "Громадянський договір", за попередніми підсумками, отримала понад 60% голосів.

Джерело: дані ЦВК Вірменії за підсумками обробки бюлетенів з 268 із 2008 виборчих дільниць, повідомляє Sputnik

Деталі: За підсумками обробки бюлетенів з 268 виборчих дільниць лідирує "Громадянський договір" Пашиняна, за який проголосували 61,7% виборців.

На другому місці блок "Айастан" другого президента Роберта Кочаряна, який отримав 17,66% голосів. На третьому місці "Процвітаюча Вірменія" бізнесмена Гагіка Царукяна з 5,32%.

Що передувало: 20 червня у Вірменії відбулися позачергові парламентські вибори. У них взяли участь 25 політичних сил – 21 партія і 4 блоки. Явка склала 49,4%.

"Українська правда" у Threads

Теми: Вірменія
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