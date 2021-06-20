Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Выборы в Армении: лидирует партия Пашиняна

Воскресенье, 20 июня 2021, 23:41

На внеочередных выборах в Армении партия исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна "Гражданский договор", по предварительным итогам, получила свыше 60% голосов.

Источник: данные ЦИК Армении по итогам обработки бюллетеней с 268 из 2008 избирательных участков, сообщает Sputnik

Детали: По итогам обработки бюллетеней с 268 избирательных участков лидирует "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, за который проголосовали 61,7% избирателей.

На втором месте блок "Айастан" второго президента Роберта Кочаряна, который получил 17,66% голосов. На третьем месте "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна с 5,32%.

Что предшествовало: 20 июня в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы. В них приняли участие 25 политических сил – 21 партия и 4 блока. Явка составила 49,4%.

Темы: Армения


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Иране произошла аварийная остановка единственной в стране АЭС

Дополнительные $100 млн для Украины готовились на случай вторжения – советник Байдена

Евро-2020. Италия выиграла группу и может сыграть с Украиной в 1/8 финала

обновлено, фото, видеоНепогода на Буковине: подтоплены села, дороги превратились в реки

CША готовят новые санкции против России из-за отравления Навального

Кравчук спрогнозировал, когда США могут присоединиться к Нормандскому формату

Все новости...
Армения
В Армении проходят досрочные парламентские выборы
Азербайджан передал Армении 15 пленных в обмен на карты минных полей в Карабахе
За отказ от названия "коньяк" ЕС выплатит Армении 3 млн евро
Последние новости
04:40
Потоп в Ялте: количество пострадавших возросло более чем вдвое
03:37
Медики обнаружили новую мутацию индийского штамма COVID
02:38
Взрывы на оборонном заводе в Сербии, пожар перекинулся на лес
02:03
В Польше начали вакцинацию бездомных
01:33
Крымские активисты подготовили рекомендации к законопроекту о коренных народах Украины
00:59
Израильское правительство одобрило назначение нового посла в Украине
00:17
В Иране произошла аварийная остановка единственной в стране АЭС
23:41
Выборы в Армении: лидирует партия Пашиняна
23:11
На Киевщине утонули взрослый и ребенок, еще один ребенок умер в "скорой"
22:14
Глава МИД: С 2008 года НАТО не сделало ничего для членства Украины
Все новости...