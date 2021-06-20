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Выборы в Армении: лидирует партия Пашиняна

Воскресенье, 20 июня 2021, 23:41
Выборы в Армении: лидирует партия Пашиняна

На внеочередных выборах в Армении партия исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна "Гражданский договор", по предварительным итогам, получила свыше 60% голосов.

Источник: данные ЦИК Армении по итогам обработки бюллетеней с 268 из 2008 избирательных участков, сообщает Sputnik

Детали: По итогам обработки бюллетеней с 268 избирательных участков лидирует "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, за который проголосовали 61,7% избирателей.

На втором месте блок "Айастан" второго президента Роберта Кочаряна, который получил 17,66% голосов. На третьем месте "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна с 5,32%.

Что предшествовало: 20 июня в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы. В них приняли участие 25 политических сил – 21 партия и 4 блока. Явка составила 49,4%.

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Темы: Армения
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