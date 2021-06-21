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Британія передасть ВМСУ два бойових кораблі – ЗМІ

Понеділок, 21 червня 2021, 06:34
Британія передасть ВМСУ два бойових кораблі – ЗМІ

Військово-морські сили України придбають в уряду Великобританії два тральники.

Джерело: Думська з посиланням на власні джерела

Деталі: Кораблі будуть закуплені в цьому році.

За даними видання, спеціально для підписання договору про їх постачання 21 червня в Одесу прибуде президент України Володимир Зеленський.

Мова нібито йде про закупівлю британських тральників типу Sandown, які були побудовані на початку 90-х років минулого століття.

Всього до складу Королівського флоту було введено 15 тральників цього типу, проте в 2000-х три кораблі передали Естонії, а ще три – Саудівській Аравії. Таким чином зараз HMS має в розпорядженні дев'ятку кораблів цього типу, два з яких передадуть ВМСУ.

Тральники мають довжину 53 метри, ширину 11 і осадку 2,3 метра. Пара дизелів по +1523 к.с. розганяють корабель до 13 вузлів.

Є також електродвигун для безшумного ходу. Тральники озброєні 30-мм гарматою Mark44 Bushmaster II, трьома шестиствольними 7,62-мм кулеметами "Мініган" і парою кулеметів загального призначення.

Також на кораблях встановлені радари і системи пошуку мін, включаючи потужний гідролокатор. Кораблі, можливо, будуть модернізовані більш сучасними системами для пошуку мін.

Нагадаємо: У ніч на 17 червня до Чорного моря увійшов розвідувально-водолазний корабель Військово-морських сил Франції ALIZE (A 645).

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика БританіяУкраїнакораблі
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