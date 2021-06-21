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Британия передаст ВМСУ два боевых корабля – СМИ

Понедельник, 21 июня 2021, 06:34
Британия передаст ВМСУ два боевых корабля – СМИ

Военно-морские силы Украины приобретут у правительства Великобритании два тральщика.

Источник: Думская со ссылкой на собственные источники

Детали: Корабли будут закуплены в этом году.

По данным издания, специально для подписания договора об их поставке 21 июня в Одессу прибудет президент Украины Владимир Зеленский.

Речь якобы идет о закупке британских тральщиков типа Sandown, которые были построены в начале 90-х годов прошлого века.

Всего в состав Королевского флота было введено 15 тральщиков этого типа, однако в 2000-х три корабля передали Эстонии, а еще три – Саудовской Аравии. Таким образом сейчас HMS располагают девяткой кораблей этого типа, два из которых передадут ВМСУ.

Тральщики имеют длину 53 метра, ширину 11 и осадку 2,3 метра. Пара дизелей по +1523 л.с. разгоняют корабль до 13 узлов.

Есть также электродвигатель для бесшумного хода. Тральщики вооруженны 30-мм пушкой Mark44 Bushmaster II, тремя шестиствольными 7,62-мм пулеметами "Миниган" и парой пулеметов общего назначения.

Также на кораблях установлены радары и системы поиска мин, включая мощный гидролокатор. Корабли, возможно, будут модернизированы более современными системами для поиска мин.

Напомним: В ночь на 17 июня в Черное море вошел разведывательно-водолазный корабль Военно-морских сил Франции ALIZE (A 645).

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВеликобританияУкраинакорабли
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