Бойовики в Мексиці вбили щонайменше 15 осіб

У Мексиці, в місті Рейноса, неподалік від кордону зі США, озброєні особи вбили щонайменше 15 людей.

Джерело: DW

Дослівно з офіційного звіту: "Розпочато розслідування з метою встановлення причин вбивств і місцезнаходження винних…"

Деталі: Вчинене насильство мобілізувало армію, Національну гвардію, державну поліцію та інші органи.

Мотив скоєних убивств наразі невідомий.

У той же час місцеві ЗМІ повідомляють про 18 загиблих.

Нагадаємо: В Мексиці в результаті зіткнення організованих злочинних угруповань 5 квітня 2020 загинуло 19 людей.