Бойовики в Мексиці вбили щонайменше 15 осіб
Понеділок, 21 червня 2021, 06:56
У Мексиці, в місті Рейноса, неподалік від кордону зі США, озброєні особи вбили щонайменше 15 людей.
Джерело: DW
Дослівно з офіційного звіту: "Розпочато розслідування з метою встановлення причин вбивств і місцезнаходження винних…"
Деталі: Вчинене насильство мобілізувало армію, Національну гвардію, державну поліцію та інші органи.
Мотив скоєних убивств наразі невідомий.
У той же час місцеві ЗМІ повідомляють про 18 загиблих.
Нагадаємо: В Мексиці в результаті зіткнення організованих злочинних угруповань 5 квітня 2020 загинуло 19 людей.