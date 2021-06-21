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Бойовики в Мексиці вбили щонайменше 15 осіб

Понеділок, 21 червня 2021, 06:56
Бойовики в Мексиці вбили щонайменше 15 осіб

У Мексиці, в місті Рейноса, неподалік від кордону зі США, озброєні особи вбили щонайменше 15 людей.

Джерело: DW

Дослівно з офіційного звіту: "Розпочато розслідування з метою встановлення причин вбивств і місцезнаходження винних…"

Деталі: Вчинене насильство мобілізувало армію, Національну гвардію, державну поліцію та інші органи.

Мотив скоєних убивств наразі невідомий.

У той же час місцеві ЗМІ повідомляють про 18 загиблих.

Нагадаємо: В Мексиці в результаті зіткнення організованих злочинних угруповань 5 квітня 2020 загинуло 19 людей. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Мексика
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