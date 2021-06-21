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Боевики в Мексике убили не менее 15 человек

Понедельник, 21 июня 2021, 06:56
Боевики в Мексике убили не менее 15 человек

В Мексике, в городе Рейноса, недалеко от границы с США, вооруженные лица убили не менее 15 человек.

Источник: DW

Дословно с официального отчета: "Начато расследование с целью установления причин убийств и местонахождение виновных..."

Детали: Совершенное насилие мобилизовало армию, Национальную гвардию, государственную полицию и другие органы.

Мотив совершенных убийств пока неизвестен.

В то же время местные СМИ сообщают о 18 погибших.

Напомним: В Мексике в результате столкновения организованных преступных группировок 5 апреля 2020 года погибло 19 человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Мексика
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