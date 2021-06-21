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На виборах у Вірменії перемогла партія Пашиняна

Понеділок, 21 червня 2021, 08:42

Партія в.о. прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна "Цивільний договір" перемогла на дострокових виборах до парламенту після підрахунку голосів з усіх 2008 дільниць.

Джерело: Aravot

Деталі: За даними ЦВК Вірменії, після підрахунку 1 мільйона 281 563 бюлетенів партія Пашиняна набрала 53,92% (687 251 голос виборців).

Блок експрезидента країни Роберта Кочаряна "Вірменія" опинився на другому місці з 21,04% голосів виборців (268 165).

Блок експрезидента Вірменії Сержа Саргсяна "Честь маю" набрав 5,23%.

Партія "Процвітаюча Вірменія" - 3,96%.

Виборчий поріг для партій в Вірменії становить 5%, для блоків - 7%.

Явка на виборах склала 49,4%.

Знати більше: Друга єреванська революція: як Росія програла у Вірменії

Нагадаємо:

  • 20 червня у Вірменії відбулися позачергові парламентські вибори, в яких взяли участь 25 політичних сил.

  • Виборча кампанія проходила на тлі затяжної політичної кризи, зумовленої політичною боротьбою всередині країни та розчаруванням після поразки у війні за Карабах восени 2020 року.

  • Ці вибори можуть стати шансом для Росії поквитатися за революцію 2018 року та призвести до остаточної перемоги у Вірменії проросійського курсу – замість спроб зберегти багатовекторну політику та мати тісні відносини з європейськими країнами.

Теми: Вірменіявибори


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