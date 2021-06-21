На виборах у Вірменії перемогла партія Пашиняна
Партія в.о. прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна "Цивільний договір" перемогла на дострокових виборах до парламенту після підрахунку голосів з усіх 2008 дільниць.
Джерело: Aravot
Деталі: За даними ЦВК Вірменії, після підрахунку 1 мільйона 281 563 бюлетенів партія Пашиняна набрала 53,92% (687 251 голос виборців).
Блок експрезидента країни Роберта Кочаряна "Вірменія" опинився на другому місці з 21,04% голосів виборців (268 165).
Блок експрезидента Вірменії Сержа Саргсяна "Честь маю" набрав 5,23%.
Партія "Процвітаюча Вірменія" - 3,96%.
Виборчий поріг для партій в Вірменії становить 5%, для блоків - 7%.
Явка на виборах склала 49,4%.
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Нагадаємо:
- 20 червня у Вірменії відбулися позачергові парламентські вибори, в яких взяли участь 25 політичних сил.
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Виборча кампанія проходила на тлі затяжної політичної кризи, зумовленої політичною боротьбою всередині країни та розчаруванням після поразки у війні за Карабах восени 2020 року.
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Ці вибори можуть стати шансом для Росії поквитатися за революцію 2018 року та призвести до остаточної перемоги у Вірменії проросійського курсу – замість спроб зберегти багатовекторну політику та мати тісні відносини з європейськими країнами.