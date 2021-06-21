На выборах в Армении победила партия Пашиняна

Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" победила на досрочных выборах в парламент после подсчета голосов со всех 2008 участков.

Источник: Aravot

Детали: По данным ЦИК Армении, после подсчета 1 миллиона 281 563 бюллетеней партия Пашиняна набрала 53,92% (687 251).

Блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" оказался на втором месте с 21, 04% голосов избирателей (268 165).

Блок экс-президента Сержа Саргсяна "Честь имею" набрал 5,23%.

Партия "Процветающая Армения" - 3,96%.

Избирательный порог для партий в Армении составляет 5%, для блоков - 7%.

Явка на выборах составила 49,4%.

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Напомним: