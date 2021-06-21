Підтоплені села, пошкоджені дороги й мости – наслідки негоди на Буковині

Внаслідок сильних злив у Чернівецькій області частково пошкоджені 30 км доріг місцевого значення та покриття 9 мостів у 29 населених пунктах, підтоплені сотні домогосподарств.

Джерело: дані ДСНС

Деталі: Вдень 20 червня у Чернівецькому районі внаслідок негоди відбулося підтоплення 80 житлових будинків у 8 населених пунктах, 150 присадибних ділянок у 17 населених пунктах, частково пошкоджено дороги місцевого значення загальною протяжністю близько 30 км та дорожнє покриття 9 мостів у 29 населених пунктах.

У понеділок проїзд до підтоплених населених пунктів вже забезпечили. Жертв та постраждалих внаслідок сильних злив немає.

Рятувальники на місцях допомагають подолати наслідки негоди.

Станом на 7 ранку 21 червня рівень води поступово знижується, залишаються підтопленими підвальні приміщення у 29 житлових будинках та 87 присадибних ділянок у 15 населених пунктах. Роботи по відкачуванню води тривають.

Наразі частково залишається без електропостачання село Вікно.