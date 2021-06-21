Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Підтоплені села, пошкоджені дороги й мости – наслідки негоди на Буковині

Понеділок, 21 червня 2021, 09:34
Підтоплені села, пошкоджені дороги й мости – наслідки негоди на Буковині

Внаслідок сильних злив у Чернівецькій області частково пошкоджені 30 км доріг місцевого значення та покриття 9 мостів у 29 населених пунктах, підтоплені сотні домогосподарств.

Джерело: дані ДСНС

Деталі: Вдень 20 червня у Чернівецькому районі внаслідок негоди відбулося підтоплення 80 житлових будинків у 8 населених пунктах, 150 присадибних ділянок у 17 населених пунктах, частково пошкоджено дороги місцевого значення загальною протяжністю близько 30 км та дорожнє покриття 9 мостів у 29 населених пунктах.

У понеділок проїзд до підтоплених населених пунктів вже забезпечили. Жертв та постраждалих внаслідок сильних злив немає.

Рятувальники на місцях допомагають подолати наслідки негоди.

Станом на 7 ранку 21 червня рівень води поступово знижується, залишаються підтопленими підвальні приміщення у 29 житлових будинках та 87 присадибних ділянок у 15 населених пунктах. Роботи по відкачуванню води тривають.

Наразі частково залишається без електропостачання село Вікно.

 
 
 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: погодаЧернівецька областьДСНСнадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: