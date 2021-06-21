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Подтопленные села, поврежденные дороги и мосты – последствия стихии на Буковине

Понедельник, 21 июня 2021, 09:34

В результате сильных ливней в Черновицкой области частично повреждены 30 км дорог местного значения и покрытие 9 мостов в 29 населенных пунктах, подтоплены сотни домохозяйств.

Источник: данные ГСЧС

Детали: Днем 20 июня в Черновицком районе в результате непогоды произошло подтопление 80 жилых домов в 8 населенных пунктах, 150 приусадебных участков в 17 населенных пунктах, частично повреждены дороги местного значения общей протяженностью около 30 км и дорожное покрытие 9 мостов в 29 населенных пунктах.

В понедельник проезд к подтопленным населенным пунктам уже обеспечили. Жертв и пострадавших в результате сильных ливней нет.

Спасатели на местах помогают преодолеть последствия непогоды.

По состоянию на 7 утра 21 июня уровень воды постепенно снижается, остаются подтопленными подвальные помещения в 29 жилых домах и 87 приусадебных участков в 15 населенных пунктах. Работы по откачке воды продолжаются.

Частично остается без электроснабжения село Викно.

 
 
 

Украинская правда
Темы: погодаЧерновицкая областьГСЧСчрезвычайное происшествие


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