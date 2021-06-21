ЄС вирішив посилити санкції проти режиму Лукашенка

Євросоюз прийняв рішення заморозити активи та ввів візові заборони стосовно 78 білоруських офіційних осіб і 8 компаній.

Джерело: європейський оглядач "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter

Деталі: У санкційний список потрапили кілька білоруських бізнесменів, а також члени сім'ї Олександра Лукашенка. Крім того, санкції вводяться проти ректорів, прокурорів, суддів, міліціонерів і високопоставлених військовослужбовців Республіки Білорусь.

Йозвяк зазначає, що інформація про нові санкційні обмеження буде опублікована офіційно пізніше у цей понеділок.

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