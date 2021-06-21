ЄС вирішив посилити санкції проти режиму Лукашенка
Понеділок, 21 червня 2021, 11:36
Євросоюз прийняв рішення заморозити активи та ввів візові заборони стосовно 78 білоруських офіційних осіб і 8 компаній.
Джерело: європейський оглядач "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter
Деталі: У санкційний список потрапили кілька білоруських бізнесменів, а також члени сім'ї Олександра Лукашенка. Крім того, санкції вводяться проти ректорів, прокурорів, суддів, міліціонерів і високопоставлених військовослужбовців Республіки Білорусь.
Йозвяк зазначає, що інформація про нові санкційні обмеження буде опублікована офіційно пізніше у цей понеділок.
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Нагадаємо:
- У серпні 2020 року Лукашенко фальсифікував вибори президента. Підконтрольна йому ЦВК визнала перемогу за Лукашенком. У Білорусі спалахнули масові протести.
- Лукашенко жорстоко розправляється з опозиційними політиками і активістами, тисячі людей кинуто за ґрати.
- Після того, як режим Лукашенка примусово посадив літак іншої держави у Мінську, щоб захопити опозиційного журналіста Романа Протасевича, багато країн оголосили Білорусі авіаблокаду.