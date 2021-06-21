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ЄС вирішив посилити санкції проти режиму Лукашенка

Понеділок, 21 червня 2021, 11:36
Фото: ИЗВЕСТИЯ

Євросоюз прийняв рішення заморозити активи та ввів візові заборони стосовно 78 білоруських офіційних осіб і 8 компаній.

Джерело: європейський оглядач "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter

Деталі: У санкційний список потрапили кілька білоруських бізнесменів, а також члени сім'ї Олександра Лукашенка. Крім того, санкції вводяться проти ректорів, прокурорів, суддів, міліціонерів і високопоставлених військовослужбовців Республіки Білорусь.

Йозвяк зазначає, що інформація про нові санкційні обмеження буде опублікована офіційно пізніше у цей понеділок.

Знати більше: За крок до неповернення Чому санкційна війна України з Білоруссю є неминучою

Нагадаємо: 

  • У серпні 2020 року Лукашенко фальсифікував вибори президента. Підконтрольна йому ЦВК визнала перемогу за Лукашенком. У Білорусі спалахнули масові протести.
  • Лукашенко жорстоко розправляється з опозиційними політиками і активістами, тисячі людей кинуто за ґрати.
  • Після того, як режим Лукашенка примусово посадив літак іншої держави у Мінську, щоб захопити опозиційного журналіста Романа Протасевича, багато країн оголосили Білорусі авіаблокаду.

Теми: санкціїЛукашенкоБілорусьЄС


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