ЕС решил ужесточить санкции против режима Лукашенко

Евросоюз принял решение заморозить активы и ввел визовые запреты в отношении 78 белорусских официальных лиц и 8 предприятий.

Источник: европейский обозреватель "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter

Детали: В санкционный список попали несколько белорусских бизнесменов, а также члены семьи Александра Лукашенко. Кроме того, санкции вводятся против ректоров, прокуроров, судей, милиционеров и высокопоставленных военнослужащих Республики Беларусь.

Йозвяк отмечает, что информация о новых санкционных ограничениях будет опубликована официально позже в этот понедельник.

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Напомним: