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ЕС решил ужесточить санкции против режима Лукашенко

Понедельник, 21 июня 2021, 11:36
Фото: ИЗВЕСТИЯ

Евросоюз принял решение заморозить активы и ввел визовые запреты в отношении 78 белорусских официальных лиц и 8 предприятий.

Источник: европейский обозреватель "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter

Детали: В санкционный список попали несколько белорусских бизнесменов, а также члены семьи Александра Лукашенко. Кроме того, санкции вводятся против ректоров, прокуроров, судей, милиционеров и высокопоставленных военнослужащих Республики Беларусь.

Йозвяк отмечает, что информация о новых санкционных ограничениях будет опубликована официально позже в этот понедельник.

Знать больше: В шаге от необратимости. Почему санкционная война Украины с Беларусью неизбежна

Напомним: 

  • В августе 2020 года Лукашенко фальсифицировал выборы президента. Подконтрольный ему ЦИК признал победу за Лукашенко.
  • В Беларуси вспыхнули массовые протесты. Лукашенко жестоко расправляется с оппозиционными политиками и активистами. Тысячи людей брошены за решетку.
  • После того, как режим Лукашенко принудительно посадил самолет другого государства в Минске, чтобы захватить оппозиционного журналиста Романа Протасевича, многие страны объявили Беларуси авиаблокаду.

Темы: санкцииЛукашенкоБеларусьЕС


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