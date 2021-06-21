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Блок експрезидента Вірменії не визнає результати виборів

Понеділок, 21 червня 2021, 15:14
Блок експрезидента Вірменії не визнає результати виборів
Роберт Кочарян

Блок "Вірменія", очолюваний другим президентом Вірменії Робертом Кочаряном, вважає спірними опубліковані результати дострокових парламентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радио Азатутюн".

Опубліковані результати досить спірні і не викликають довіри, йдеться в заяві блоку.

"Вони вступають в різке протиріччя з різними проявами суспільного життя, свідками яких ми стали за останні 8 місяців, з результатами опитувань громадської думки, в тому числі міжнародних, і нарешті зі здоровим глуздом, - заявив блок.

"Багатолюдні мітинги опозиційних сил в ході передвиборної агітації та нечисленні заходи влади, криза довіри в країні вказували на наявність зовсім інших суспільних настроїв. Серйозна основа недовіри - це сотні сигналів, що надходили з різних виборчих дільниць в день виборів, що свідчить про систематичну, заздалегідь сплановану фальсифікацію результатів виборів" - йдеться у заяві.

З огляду на вищевикладене, блок "Вірменія" вимагає "негайно провести глибоке і обґрунтоване вивчення зафіксованих і передбачуваних порушень".

До тих пір, поки не будуть повністю роз'яснені всі проблемні питання і не розвіяні сумніви, блок не визнає результати виборів, - йдеться в заяві.

Згідно з опублікованими Центральною виборчою комісією попередніми результатами дострокових парламентських виборів, з 53,92% голосів перемогла партія чинного прем'єр-міністра Нікола Пашиняна "Цивільний договір", блок "Вірменія" на другому місці з 21,04%, на третьому місці з 5,23% голосів блок "Честь маю", в який входять Республіканська партія і партія Артура Ванецяна "Вітчизна".

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Теми: Вірменіявибори
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