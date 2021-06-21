Блок экс-президента Армении не признает результаты выборов

Блок "Армения", возглавляемый вторым президентом Армении Робертом Кочаряном, считает спорными опубликованые результаты досрочных парламентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн".

Опубликованные результаты довольно спорные и не вызывают доверия, говорится в заявлении блока.

"Они вступают в резкое противоречие с различными проявлениями общественной жизни, свидетелями которых мы стали за последние 8 месяцев, с результатами опросов общественного мнения, в том числе международных, и наконец со здравым смыслом, - заявил блок.

"Многолюдный митинг оппозиционных сил в ходе предвыборной агитации и немногочисленные мероприятия власти, кризис доверия в стране указывали на наличие совсем других общественных настроений. Серьезная основа недоверия - это сотни сигналов, поступающих из различных избирательных участков в день выборов, свидетельствует о систематической, заранее спланированную фальсификацию результатов выборов ", - говорится в заявлении.

Учитывая вышеизложенное, блок "Армения" требует "немедленно провести глубокое и обоснованное изучение зафиксированных и предполагаемых нарушений".

До тех пор, пока не будут полностью разъяснены все проблемные вопросы и не развеяны сомнения, блок не признает результаты выборов, - говорится в заявлении.

Согласно опубликованным Центральной избирательной комиссией предварительным результатам досрочных парламентских выборов, с 53,92% голосов победила партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор", блок "Армения" на втором месте с 21,04%, на третьем месте с 5,23% голосов блок "Честь имею", в который входят Республиканская партия и партия Артура Ванецяна "Отечество".

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