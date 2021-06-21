Росія хоче обговорити з Туреччиною "затягування України в НАТО"

Росія найближчим часом в ході чергових контактів планує обговорити з Туреччиною тему "затягування" України в Північноатлантичний Альянс.

Джерело: міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, якого цитує ТАСС

Деталі: Глава МЗС України Дмитро Кулеба 19 червня висловив подяку за рішучу підтримку Туреччиною членства України в НАТО. У свою чергу міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу запевнив, що Анкара буде й надалі всіма способами підтримувати євроатлантичну інтеграцію України.

Така позиція Туреччини не сподобалася Росії, там назвали прагнення України до вступу в НАТО "затягуванням" країни в Альянс.

Пряма мова Лаврова: "Ми дуже чітко, недвозначно свою позицію щодо спроб затягувати Україну в НАТО окреслили. У мене немає сумнівів, що серйозні, відповідальні держави прекрасно розуміють, про що йдеться. Ми в регулярному діалозі з нашими турецькими колегами, найближчим часом у нас планується черговий контакт. Я думаю, ми, звичайно ж, поговоримо і на цю тему теж".

Нагадаємо:

Раніше у Кремлі вже заявляли, що членство України в НАТО буде "червоною лінією" для Росії і що Москву непокоять розмови про можливе надання Києву Плану дій щодо членства.

У комюніке за підсумками брюссельського саміту Альянсу щодо України вперше вжито ті самі формулювання, що звучать щодо Грузії з 2018 року - про те, що Україна стане членом Альянсу, і План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу.

Знати більше: Грузинський план для України: чому саміт НАТО став перемогою Києва