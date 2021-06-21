Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія хоче обговорити з Туреччиною "затягування України в НАТО"

Понеділок, 21 червня 2021, 15:55
Росія хоче обговорити з Туреччиною затягування України в НАТО
Фото: dpa

Росія найближчим часом в ході чергових контактів планує обговорити з Туреччиною тему "затягування" України в Північноатлантичний Альянс.

Джерело: міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, якого цитує ТАСС

Деталі: Глава МЗС України Дмитро Кулеба 19 червня висловив подяку за рішучу підтримку Туреччиною членства України в НАТО. У свою чергу міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу запевнив, що Анкара буде й надалі всіма способами підтримувати євроатлантичну інтеграцію України.

Така позиція Туреччини не сподобалася Росії, там назвали прагнення України до вступу в НАТО "затягуванням" країни в Альянс.

Пряма мова Лаврова: "Ми дуже чітко, недвозначно свою позицію щодо спроб затягувати Україну в НАТО окреслили. У мене немає сумнівів, що серйозні, відповідальні держави прекрасно розуміють, про що йдеться. Ми в регулярному діалозі з нашими турецькими колегами, найближчим часом у нас планується черговий контакт. Я думаю, ми, звичайно ж, поговоримо і на цю тему теж".

Нагадаємо:

  • Раніше у Кремлі вже заявляли, що членство України в НАТО буде "червоною лінією" для Росії і що Москву непокоять розмови про можливе надання Києву Плану дій щодо членства.
  • У комюніке за підсумками брюссельського саміту Альянсу щодо України вперше вжито ті самі формулювання, що звучать щодо Грузії з 2018 року - про те, що Україна стане членом Альянсу, і План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу.

Знати більше: Грузинський план для України: чому саміт НАТО став перемогою Києва

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОУкраїнаРосіяТуреччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
НАТО
Україна заслуговує на членство в НАТО – Ердоган
Члени НАТО погодилися витрачати на оборону від 2% ВВП – ЗМІ
НАТО готує виняток для оборонних витрат Люксембурга – ЗМІ
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: