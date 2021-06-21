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Россия хочет поговорить с Турцией про "затягивание Украины в НАТО"

Понедельник, 21 июня 2021, 15:55
Россия хочет поговорить с Турцией про затягивание Украины в НАТО
Фото: dpa

Россия в ближайшее время в ходе очередных контактов планирует обсудить с Турцией тему "затягивания" Украины в Североатлантический Альянс.

Источник: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, которого цитирует ТАСС

Детали: Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 19 июня выразил благодарность за решительную поддержку Турцией членства Украины в НАТО. В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что Анкара будет и впредь всеми способами поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины.

Такая позиция Турции не понравилась России, там назвали стремление Украины к вступлению в НАТО "затягиванием" страны в Альянс.

Прямая речь Лаврова: "Мы очень четко, недвусмысленно свою позицию в отношении попыток затягивать Украину в НАТО обозначили. У меня нет сомнений, что серьезные, ответственные государства прекрасно понимают, о чем идет речь. Мы в регулярном диалоге с нашими турецкими коллегами, в ближайшее время у нас планируется очередной контакт. Я думаю, мы, конечно же, поговорим и на эту тему тоже".

Напомним:

  • Ранее в Кремле уже заявляли, что членство Украины в НАТО будет "красной линией" для России и Москву беспокоят разговоры о возможном предоставлении Киеву Плана действий относительно членства.
  • В коммюнике по итогам брюссельского саммита Альянса в отношении Украины впервые использованы те же формулировки, которые звучат в отношении Грузии с 2018 года - о том, что Украина станет членом Альянса, и План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса.

Знать больше: Грузинский план для Украины: почему саммит НАТО стал победой Киева

Темы: НАТОУкраинаРосcияТурция
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