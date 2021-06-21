"Слуга", що називав коронавірус вигадкою, розкаже про COVID-паспорти на сесії ПАРЄ

Нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук, який раніше називав коронавірус вигадкою, обраний спікером з теми "COVID паспорти та сертифікати" від політичної групи EPP в дебатах на сесії ПАРЄ.

Джерело: Камельчук у Facebook

Дослівно: "Сьогодні у Страсбурзі мене обрали спікером по тематиці Covid passes and certificates від політичної групи EPP в дебатах на сесії ПАРЄ.

Варто зберегти баланс між потребами стримування загроз пандемії, правами людини та можливостями бізнесу, особливо відпочинкового, що актуально особливо влітку".

Що передувало: У грудні 2020 року Камельчук заявив, що COVID-19 є вигадкою, і що він не довіряє жодній вакцині.

"Абсолютно серйозно заявляю, що я не довіряю жодній вакцині у світі, особливо проти вигаданої хвороби COVID-19", - говорив він.