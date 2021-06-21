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"Слуга", що називав коронавірус вигадкою, розкаже про COVID-паспорти на сесії ПАРЄ

Понеділок, 21 червня 2021, 16:28
Слуга, що називав коронавірус вигадкою, розкаже про COVID-паспорти на сесії ПАРЄ
Facebook Камельчука

Нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук, який раніше називав коронавірус вигадкою, обраний спікером з теми "COVID паспорти та сертифікати" від політичної групи EPP в дебатах на сесії ПАРЄ.

Джерело: Камельчук у Facebook

Дослівно: "Сьогодні у Страсбурзі мене обрали спікером по тематиці Covid passes and certificates від політичної групи EPP в дебатах на сесії ПАРЄ.

Варто зберегти баланс між потребами стримування загроз пандемії, правами людини та можливостями бізнесу, особливо відпочинкового, що актуально особливо влітку".

Що передувало: У грудні 2020 року Камельчук заявив, що COVID-19 є вигадкою, і що він не довіряє жодній вакцині. 

"Абсолютно серйозно заявляю, що я не довіряю жодній вакцині у світі, особливо проти вигаданої хвороби COVID-19", - говорив він.

Українська правда

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Теми: Слуга народукоронавірусПАРЄ
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