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"Слуга", называвший коронавирус выдумкой, расскажет о COVID-паспортах на сессии ПАСЕ

Понедельник, 21 июня 2021, 16:28
Facebook Камельчука

Нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук, который ранее называл коронавирус выдумкой, избран спикером по теме "COVID паспорта и сертификаты" от политической группы EPP в дебатах на сессии ПАСЕ.

Источник: Камельчук в Facebook

Дословно: "Сегодня в Страсбурге меня избрали спикером по тематике Covid passes and certificates от политической группы EPP в дебатах на сессии ПАСЕ.

Стоит сохранить баланс между потребностями сдерживания угроз пандемии, прав человека и возможностями бизнеса, особенно отдыха, что актуально особенно летом".

Что предшествовало: В декабря 2020 года Камельчук заявил, что COVID-19 является выдумкой, и что он не доверяет ни одной вакцине.

"Абсолютно серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19", - говорил он.

Украинская правда
Темы: Слуга народакоронавирусПАСЕ


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