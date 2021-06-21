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Вибух на Київщині: пожежу ліквідували, є загиблий

Понеділок, 21 червня 2021, 19:03
Вибух на Київщині: пожежу ліквідували, є загиблий
Антон Овсієнко/Facebook

Пожежу в п’ятиповерховому житловому будинку у с. Білогородка Бучанського району Київської області ліквідовано, в одній з квартир виявлено тіло загиблого.

Джерело: ДСНС, сільський голова Білогородки Антон Овсієнко в Facebook

 
ДСНС

Деталі: Пожежу локалізовано о 16:28, а о 19:03 - ліквідовано.

Внаслідок пожежі одна людина загинула та 8 постраждали, з них двоє госпіталізовано, в тому числі дитина 2008 року народження.

Пожежа розповсюдилась на 4, 5 поверхи та покрівлю. Руйнувань несучих конструкцій немає, в квартирі зруйновано вікна.

 
Антон Овсієнко/Facebook

Разом з тим, сільський голова Білогородки Антон Овсієнко повідомив, що під час гасіння пожежі виявлено 9 потерпілих, три з яких госпіталізовано до Боярської центральної районної лікарні.

 
Антон Овсієнко/Facebook

Пожежа сталася у будинку за адресою вул. Володимирська, 99.

 
Антон Овсієнко/Facebook

Що передувало: У понеділок в центрі села Білогородка, що під Києвом, стався потужний вибух у п’ятиповерхівці, після чого почалася масштабна пожежа.

Українська правда

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Теми: пожежаКиївська областьДСНС
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