Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Вибух на Київщині: пожежу ліквідували, є загиблий

Понеділок, 21 червня 2021, 19:03
Антон Овсієнко/Facebook

Пожежу в п’ятиповерховому житловому будинку у с. Білогородка Бучанського району Київської області ліквідовано, в одній з квартир виявлено тіло загиблого.

Джерело: ДСНС, сільський голова Білогородки Антон Овсієнко в Facebook

 
ДСНС

Деталі: Пожежу локалізовано о 16:28, а о 19:03 - ліквідовано.

Внаслідок пожежі одна людина загинула та 8 постраждали, з них двоє госпіталізовано, в тому числі дитина 2008 року народження.

Пожежа розповсюдилась на 4, 5 поверхи та покрівлю. Руйнувань несучих конструкцій немає, в квартирі зруйновано вікна.

 
Антон Овсієнко/Facebook

Разом з тим, сільський голова Білогородки Антон Овсієнко повідомив, що під час гасіння пожежі виявлено 9 потерпілих, три з яких госпіталізовано до Боярської центральної районної лікарні.

 
Антон Овсієнко/Facebook

Пожежа сталася у будинку за адресою вул. Володимирська, 99.

 
Антон Овсієнко/Facebook

Що передувало: У понеділок в центрі села Білогородка, що під Києвом, стався потужний вибух у п’ятиповерхівці, після чого почалася масштабна пожежа.

Українська правда
Теми: пожежаКиївська областьДСНС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Якщо пропустили другу дозу вакцини: в МОЗ дали рекомендації

Україна та Великобританія спільно будуватимуть військові кораблі

Євро-2020: Україна програла австрійцям, але ще має шанси на плей-офф

Угорський міністр хоче, щоб Україна дозволила державне управління мовами меншин

фото, відеоВибух на Київщині: пожежу ліквідували, є загиблий

Фірташ "категорично заперечує" звинувачення РНБО

Усі новини...
пожежа
Під Києвом у багатоповерхівці стався вибух, є постраждалі
Вибухи на оборонному заводі у Сербії, пожежа перекинулася на ліс
У центрі Москви на складі лунають вибухи, почалася пожежа
Останні новини
01:35
У Росії визнали "небажаною організацією" університет США
00:58
Байден передав Путіну "послання" про відповідь на кібератаки – Білий дім
00:38
ЄС розширив санкції проти військового режиму М’янми
23:55
Туреччина вирішила скасувати комендантську годину
23:54
Євро-2020. Росія залишає турнір, Бельгія виграє третій матч
23:28
США збираються обговорювати Україну в рамках "стратегічного діалогу" з РФ
23:01
Шевченко про програш збірної: Зіграли поганий матч
22:38
Якщо пропустили другу дозу вакцини: в МОЗ дали рекомендації
21:40
Україна та Великобританія спільно будуватимуть військові кораблі
20:52
Євро-2020: Україна програла австрійцям, але ще має шанси на плей-офф
Усі новини...