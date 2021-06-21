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Під Києвом у багатоповерхівці стався вибух, є постраждалі

Понеділок, 21 червня 2021, 14:54

У центрі села Білогородка, що під Києвом, стався потужний вибух у п’ятиповерхівці.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Повідомляється, що після вибуху почалася масштабна пожежа.

Вогонь зруйнував частину будинку, вигоріли щонайменше 7 квартир і частина даху будівлі.

Рятувальники евакуювали людей із п’ятого по третій поверхи за допомогою пожежних драбин, деякі постраждалі втратили свідомість.

На ліквідацію аварії приїхали три пожежні машини, дві швидкі та екстрена служба газу.

Як повідомляє ДСНС, вибух стався у квартирі на третьому поверсі, внаслідок чого 2 особи госпіталізовано, з них одна дитина 2008 року народження.

Шестеро постраждалих після огляду лікарями від госпіталізації відмовились.

Дослівно: "Підрозділами ДСНС виведено на свіже повітря 40 осіб. Пожежа розповсюдилась на 4, 5 поверхи та покрівлю. Руйнувань несучих конструкцій немає, в квартирі зруйновано вікна".

 

Передісторія:

  • Рівно рік тому, 21 червня 2020 року, у Києві по вулиці Соломії Крушельницької 1/5 (Позняки) стався вибух у багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок обвалу частини дому загинули 5 осіб, пошуково-рятувальні роботи завершили 23 червня.
  • Прокуратура порушила справу за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).
  • Основна версія слідства, за словами заступника глави МВС: вибух міг статися через недотримання технологій повірки лічильників.
  • У квітні 2021 року проавоохоронці повідомили про підозру п’ятьом службовим особам АТ "Київгаз".

Знати більше: "З квартири залишилася я. І врятували папугу". Як розминулися зі смертю жителі панельки на Позняках

Теми: вибухКиївська областьпожежа


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