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Взрыв в Киевской области: пожар ликвидировали, есть погибший

Понедельник, 21 июня 2021, 19:03
Антон Овсієнко/Facebook

Пожар в пятиэтажном жилом доме в с. Белогородка Бучанского района Киевской области ликвидирован, в одной из квартир обнаружено тело погибшего.

Источник: ГСЧС, сельский голова Белогородки Антон Овсиенко в Facebook

 
ГСЧС

Детали: Пожар локализован в 16:28, а в 19:03 - ликвидирован.

В результате пожара один человек погиб и 8 пострадали, из них двое госпитализированы, в том числе ребенок 2008 года рождения.

Пожар распространился на 4, 5 этажи и кровлю. Разрушений несущих конструкций нет, в квартире разрушены окна.

 
Антон Овсієнко/Facebook

Вместе с тем, сельский голова Белогородки Антон Овсиенко сообщил, что во время тушения пожара обнаружено 9 пострадавших, трое из которых госпитализированы в Боярскую центральную районную больницу.

 
Антон Овсієнко/Facebook

Пожар произошел в доме по адресу ул. Владимирская, 99.

 
Антон Овсієнко/Facebook

Что предшествовало: В понедельник в центре села Белогородка под Киевом произошел мощный взрыв в пятиэтажке, послего начался масштабный пожар.

Украинская правда
Темы: пожарКиевская областьГСЧС


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