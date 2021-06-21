Взрыв в Киевской области: пожар ликвидировали, есть погибший

Пожар в пятиэтажном жилом доме в с. Белогородка Бучанского района Киевской области ликвидирован, в одной из квартир обнаружено тело погибшего.

Источник: ГСЧС, сельский голова Белогородки Антон Овсиенко в Facebook

ГСЧС

Детали: Пожар локализован в 16:28, а в 19:03 - ликвидирован.

В результате пожара один человек погиб и 8 пострадали, из них двое госпитализированы, в том числе ребенок 2008 года рождения.

Пожар распространился на 4, 5 этажи и кровлю. Разрушений несущих конструкций нет, в квартире разрушены окна.

Антон Овсієнко/Facebook

Вместе с тем, сельский голова Белогородки Антон Овсиенко сообщил, что во время тушения пожара обнаружено 9 пострадавших, трое из которых госпитализированы в Боярскую центральную районную больницу.

Антон Овсієнко/Facebook

Пожар произошел в доме по адресу ул. Владимирская, 99.

Антон Овсієнко/Facebook

Что предшествовало: В понедельник в центре села Белогородка под Киевом произошел мощный взрыв в пятиэтажке, послего начался масштабный пожар.