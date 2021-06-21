Євро-2020: Україна програла австрійцям, але ще має шанси на плей-офф

У матчі третього туру Чемпіонату Європи з футболу у Бухаресті збірна України програла команді Австрії з рахунком 0:1.

Джерело: трансляція поєдинку

Деталі: Збірна України перший тайм відверто провалила. Австрійці були кращі у відборі, пресингували і перегравали синьо-жовтих у боротьбі. На 21-й хвилині збірна Австрії логічно повела в рахунку. Після подачі стандарту Крістоф Баумгартнер випердив Іллю Забарного і пробив у кут воріт Георгія Бущана.

Українці довго не могли відповісти чимось небезпечним в атаці. Був удар Миколи Шапаренка, який відбив воротар австрійців, а нога Андрія Ярмоленка не дотягнулася на добивання.

Австрійці ще мали два моменти, щоб збільшити рахунок. Марко Арнаутович спочатку не поцілив у ворота з метрів 12-ти, а під завершення тайму зірка збірної Австрії не зумів переграти Бущана.

Старт другого тайму нічого не змінив у грі. Австрія контролювала гру, щоправда ледве не забила у власні ворота. Після подачі стандарту Штефан Ляйнер головою бив у власні ворота, і тут вже сейв голкіпера австрійців.

На цьому майже вся небезпека біля воріт Австрії закінчилася. Суперник грав по рахунку і не дав шансів синьо-жовтим на позитивний результат.

В іншому матчі групи С Нідерланди розгромили Північну Македонію з рахунком 3:0.

У збірної України залишилися теоретичні шанси на вихід з групи з третього місця, але все залежить від інших команд.

Додатково: Президент України Володимир Зеленський у Твіттері відреагував на результат матчу з австрійцями, підтримавши гравців національної збірної.