Евро-2020: Украина проиграла австрийцам, но еще имеет шансы на плей-офф

В матче третьего тура Чемпионата Европы по футболу в Бухаресте сборная Украины проиграла команде Австрии со счетом 0: 1.

Источник: трансляция поединка

Детали: Сборная Украины первый тайм откровенно провалила. Австрийцы были лучше в отборе, прессинговали и переигрывали сине-желтых в борьбе. На 21-й минуте сборная Австрии логично повела в счете. После подачи стандарта Кристоф Баумгартнер опередил Илью Забарного и пробил в угол ворот Георгия Бущана.

Украинцы долго не могли ответить чем-то опасным в атаке. Был удар Николая Шапаренко, который отразил вратарь австрийцев, а нога Андрея Ярмоленко не дотянулась на добивание.

Австрийцы еще имели два момента, чтобы увеличить счет. Арнаутович сначала не попал в ворота метров с 12-ти, а под завершение тайма звезда сборной Австрии не сумел переиграть Бущана.

Старт второго тайма ничего не изменил в игре. Австрия контролировала игру, правда чуть не забила в свои ворота. После подачи стандарта Штефан Ляйнер головой бил в свои ворота, и тут уже сейв голкипера австрийцев.

На этом почти вся опасность у ворот Австрии закончилась. Соперник играл по счету и не дал шансов сине-желтым на положительный результат.

В другом матче группы С Нидерланды разгромили Северную Македонию со счетом 3: 0.

У сборной Украины остались теоретические шансы на выход из группы с третьего места, но все зависит от других команд.

Дополнительно: Президент Украины Владимир Зеленский в Твиттере отреагировал на результат матча с австрийцами, поддержав игроков национальной сборной.