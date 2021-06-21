Евро-2020: Украина проиграла австрийцам, но еще имеет шансы на плей-офф
В матче третьего тура Чемпионата Европы по футболу в Бухаресте сборная Украины проиграла команде Австрии со счетом 0: 1.
Источник: трансляция поединка
Детали: Сборная Украины первый тайм откровенно провалила. Австрийцы были лучше в отборе, прессинговали и переигрывали сине-желтых в борьбе. На 21-й минуте сборная Австрии логично повела в счете. После подачи стандарта Кристоф Баумгартнер опередил Илью Забарного и пробил в угол ворот Георгия Бущана.
Украинцы долго не могли ответить чем-то опасным в атаке. Был удар Николая Шапаренко, который отразил вратарь австрийцев, а нога Андрея Ярмоленко не дотянулась на добивание.
Австрийцы еще имели два момента, чтобы увеличить счет. Арнаутович сначала не попал в ворота метров с 12-ти, а под завершение тайма звезда сборной Австрии не сумел переиграть Бущана.
Старт второго тайма ничего не изменил в игре. Австрия контролировала игру, правда чуть не забила в свои ворота. После подачи стандарта Штефан Ляйнер головой бил в свои ворота, и тут уже сейв голкипера австрийцев.
На этом почти вся опасность у ворот Австрии закончилась. Соперник играл по счету и не дал шансов сине-желтым на положительный результат.
В другом матче группы С Нидерланды разгромили Северную Македонию со счетом 3: 0.
У сборной Украины остались теоретические шансы на выход из группы с третьего места, но все зависит от других команд.
Дополнительно: Президент Украины Владимир Зеленский в Твиттере отреагировал на результат матча с австрийцами, поддержав игроков национальной сборной.
Це Євро-2020, де найкращі з найкращих. Так, знову тяжкий матч. Так, сьогодні маємо гірку та прикру поразку. Проте навіть після цієї гри збірна не втратила як шансу на участь у 1/8 фіналу, так і нашої з вами підтримки! Бо це – наші хлопці. Збірна, ми з тобою! Слава Україні! pic.twitter.com/9q1gO0sXDO— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 21, 2021