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США збираються обговорювати Україну в рамках "стратегічного діалогу" з РФ

Понеділок, 21 червня 2021, 23:28
США збираються обговорювати Україну в рамках стратегічного діалогу з РФ

Інтегрований стратегічний діалог, ініційований між США і Росією за результатами зустрічі Байден-Путін, серед іншого охоплюватиме питання України.

Джерело: речник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу в Вашингтоні, передає Укрінформ

Пряма мова: "Ми готуємось до (проведення – ред.) стратегічного діалогу з Росією, ми зараз перебуваємо в процесі планування першої зустрічі".

"Існує цілий перелік питань, які були порушені під час цього саміту (в Женеві – ред.) і які залишатимуться темами для обговорень між Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Низка пріоритетних питань – таких як Україна, забезпечення гуманітарного доступу в Сирії чи наповнення штату наших посольств – ці питання продовжать бути темами дискусій на робочому рівні".

Деталі: При цьому Прайс зазначив, що делегація США "на чолі з високопоставленим представником Держдепартаменту" планує обговорити насамперед наступні кроки щодо контролю над ядерними озброєннями. За його словами, одним із головних питань такої взаємодії на нинішньому етапі є звуження ризиків виникнення ядерної війни.

Прайс зауважив, що за результатами зустрічі президентів Байдена й Путіна в Женеві минулого тижня навряд чи можна говорити про позитивний вердикт по основних питаннях. Тож для досягнення результату знадобиться час, зазначив він.

Що передувало: Президенти РФ та США Володимир Путін та Джо Байден 16 червня зустрілись у Женеві, де обговорили ряд питань, зокрема й Україну

Детальніше про саміт США-РФ читайте у статті - Не лише Україна: про що домовляться у Женеві Байден та Путін,

а також Пастка для Путіна: які наслідки матиме зустріч президентів США та РФ

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