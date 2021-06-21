США собираются обсуждать Украину в рамках "стратегического диалога" с РФ

Интегрированный стратегический диалог, инициированный между США и Россией по результатам встречи Байден-Путин, среди прочего будет охватывать вопрос Украины.

Источник: пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс во время брифинга в Вашингтоне, передает Укринформ

Прямая речь: "Мы готовимся к (проведению - ред.) стратегического диалога с Россией, мы сейчас находимся в процессе планирования первой встречи".

"Существует целый перечень вопросов, которые были затронуты во время этого саммита (в Женеве - ред.) и которые будут оставаться темами для обсуждений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Ряд приоритетных вопросов – таких как Украина, обеспечение гуманитарного доступа в Сирии или наполнение штата наших посольств – эти вопросы продолжат быть темами дискуссий на рабочем уровне".

Детали: При этом Прайс отметил, что делегация США "во главе с высокопоставленным представителем Госдепартамента" планирует обсудить прежде всего следующие шаги по контролю над ядерными вооружениями. По его словам, одним из главных вопросов такого взаимодействия на нынешнем этапе является сужение рисков возникновения ядерной войны.

Прайс отметил, что по результатам встречи президентов Байдена и Путина в Женеве на прошлой неделе вряд ли можно говорить о положительном вердикте по основным вопросам. Поэтому для достижения результата понадобится время, отметил он.

Что предшествовало: Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден 16 июня встретились в Женеве, где обсудили ряд вопросов, в том числе и Украину.

Подробнее о саммите США-РФ читайте в статье - Не только Украина: о чем договорятся в Женеве Байден и Путин,

а также Ловушка для Путина: какие последствия будет иметь встреча президентов США и РФ.