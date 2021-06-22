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Автотроща на Миколаївщині: двоє загиблих, п’ятеро травмованих

Вівторок, 22 червня 2021, 03:15

На 89 км автодороги М-14 "Одеса – Мелітополь – Новоазовськ" у Миколаївській області 21 червня сталась дорожньо-транспортна пригода із травмованими і загиблими.

Джерело: Пресслужба НП

Деталі: У Миколаївському районі ДТП сталася за участю трьох легковиків: Chery Tiggo, Chevrolet Aveo та Skoda Oktavia, а також вантажівки DAF.

За попередніми даними, внаслідок ДТП до медичного закладу доставлені п’ятеро людей із травмами різного ступеню тяжкості віком від 34-х до 42-х років, а також двоє дітей 2005 та 2013 р.н.

Водій і пасажир Chery Tiggo загинули.

Остаточна кількість постраждалих, причини та всі обставини автоаварії встановлюються.

 

Нагадаємо: У суботу в ДТП на трасі Київ-Прилуки загинула 21-річна рекордсменка Національного Реєстру Рекордів України в номінації "Найтриваліший безперервний біг на біговому тренажері" Катерина Долган.

Українська правда
Теми: Миколаївська областьДТП


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