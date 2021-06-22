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ДТП в Николаевской области: двое погибших, пятеро травмированных

Вторник, 22 июня 2021, 03:15
ДТП в Николаевской области: двое погибших, пятеро травмированных

На 89 км автодороги М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" в Николаевской области 21 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с травмированными и погибшими.

Источник: Пресс-служба НП

Детали: В Николаевском районе ДТП произошло с участием трех легковушек: Chery Tiggo, Chevrolet Aveo и Skoda Oktavia, а также грузовика DAF.

По предварительным данным, в результате ДТП в медицинское учреждение доставлены пять человек с травмами разной степени тяжести в возрасте от 34-х до 42-х годов, а также двое детей 2005 и 2013 г.р.

Водитель и пассажир Chery Tiggo погибли.

Окончательное количество пострадавших, причины и все обстоятельства автоаварии устанавливаются.

 

Напомним: В субботу в ДТП на трассе Киев-Прилуки погибла 21-летняя рекордсменка Национального Реестра Рекордов Украины в номинации "Самый долгий непрерывный бег на беговом тренажере" Екатерина Долган.

Украинская правда

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Темы: Николаевская областьДТП
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