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Через випадки стрілянин у США за вихідні вбили 7 людей і понад 40 поранили

Вівторок, 22 червня 2021, 03:48
Через випадки стрілянин у США за вихідні вбили 7 людей і понад 40 поранили

На вихідних у Сполучених Штатах сталося 10 випадків масових стрілянин, у результаті яких загинули 7 осіб.

Джерело: CNN

Дослівно: "З вечора п’ятниці внаслідок перестрілок було вбито 7 людей та щонайменше 45 поранено.

Серед жертв було щонайменше двоє дітей, 10-ти і 15-ти років".

Деталі: Останні випадки стрілянин відбуваються на тлі смертельно жорстоких вихідних у країні.

Як ідеться в повідомленні, у вихідні тиждень тому також відбулося 10 масових стрілянин у семи штатах, в результаті яких загинуло 12 людей, ще 57 отримали поранення.

За даними Архіву збройного насильства (GVA), з початку 2021 року зафіксовано 293 стрілянини.

Нагадаємо: Учасники вечірки у Нью-Джерсі влаштували стрілянину, у результаті якої двоє людей загинули, а ще 12 отримали поранення.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАкримінал
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