Через случаи стрельб в США за выходные убили 7 человек и более 40 ранили

На выходных в Соединенных Штатах произошло 10 случаев массовых стрельб, в результате которых погибли 7 человек.

Источник: CNN

Дословно: "С вечера пятницы в результате перестрелок были убиты 7 человек и не менее 45 получили ранения.

Среди жертв было как минимум двое детей, 10-ти и 15-ти лет".

Детали: Последние случаи стрельб происходят на фоне смертельно жестоких выходных в стране.

Как говорится в сообщении, в выходные неделю назад также состоялось 10 массовых стрельб в семи штатах, в результате которых погибли 12 человек, еще 57 получили ранения.

По данным Архива вооруженного насилия (GVA), с начала 2021 зафиксировано 293 стрельбы.

Напомним: Участники вечеринки в Нью-Джерси устроили стрельбу, в результате которой два человека погибли, а еще 12 получили ранения.