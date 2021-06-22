Україна знаходиться нижче 60 місця у світовому рейтингу за поширенням COVID
За минулу добу у світі діагностували понад 278 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Бразилії, Індії та Колумбії. За поширенням вірусу Україна 66 у світі і 12 в Європі.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Зокрема, у Бразилії зафіксували понад 41 тисячу нових інфікувань, у Індії – понад 39 тисяч, а у Колумбії – понад 23 тисячі випадків.
Окрім того, понад 17 тисяч хворих зареєстрували в Росії, а в Індонезії– понад 14 тисяч нових випадків. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Британія та Іран.
В Європі за поширенням коронавірусу лідирують Росія, Британія та Іспанія.
Україна серед країн світу займає 66 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 12 позицію.
У світі померли за добу понад 5 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.
За весь час пандемії вилікувались від недуги 164 239 478 осіб. Наразі нараховується понад 11 млн активних випадків захворювання.
З початку пандемії підтверджено 3 888 524 смерті від COVID-19.
Передісторія:
- У неділю, 20 червня, в Україні зафіксували 323 нових випадки коронавірусу, 375 людей з Covid госпіталізували.