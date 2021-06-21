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Спад заражень на свята: в Україні виявили 323 випадки Covid

Понеділок, 21 червня 2021, 08:19
Спад заражень на свята: в Україні виявили 323 випадки Covid

У неділю, 20 червня, в Україні зафіксували 323 нових випадки коронавірусу, 375 людей з Covid госпіталізували.

Джерело: МОЗ

Деталі: Серед 323 нових випадків - 15 дітей.

Протягом доби 16 хворих померли.

На Трійцю було госпіталізовано 375 осіб, одужало – 677 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (95)  Миколаївській (26),  Львівській (23), Дніпропетровській (22) та Запорізькій (22) областях. 

МОЗ звітує, що за добу було зроблено 14098 тестів.

За весь час пандемії в Україні коронавірусом заразилися 2 229 846 осіб, хвороба забрала життя 52 032 українців.

Нагадаємо:

  • За минулу добу у світі діагностували понад 295 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії і Колумбії. За добовою смертністю Україна 32 у світі і 2 в Європі.
  • 19 червня в країні зафіксували ще 479 випадків коронавірусу, при цьому 24 хворих померли.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда

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Теми: коронавірусепідемія
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