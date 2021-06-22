Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина находится ниже 60 места в мировом рейтинге по распространению COVID

Вторник, 22 июня 2021, 06:25
Украина находится ниже 60 места в мировом рейтинге по распространению COVID

За минувшие сутки в мире диагностировали более 278 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Бразилии, Индии и Колумбии. По распространению вируса Украина 66 в мире и 12 в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии зафиксировали более 41 000 новых заражений, в Индии - более 39 000, а в Колумбии - более 23 000 случаев.

Кроме того, более 17 000 больных зарегистрировали в России, а в Индонезии - более 14 000 новых случаев. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Великобритания и Иран.

В Европе по распространению коронавируса лидируют Россия, Великобритания и Испания.

Украина среди стран мира занимает 66 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 12 позицию.

 
 

В мире умерли за сутки более 5 000 человек, в которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 164 239 478 человек. Сейчас насчитывается более 11 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3 888 524 смерти от COVID-19.

Предыстория:

  • В воскресенье, 20 июня, в Украине зафиксировали 323 новых случая коронавируса, 375 человек с Covid госпитализировали.

Украинская правда
Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: