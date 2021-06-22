Украина находится ниже 60 места в мировом рейтинге по распространению COVID

За минувшие сутки в мире диагностировали более 278 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Бразилии, Индии и Колумбии. По распространению вируса Украина 66 в мире и 12 в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии зафиксировали более 41 000 новых заражений, в Индии - более 39 000, а в Колумбии - более 23 000 случаев.

Кроме того, более 17 000 больных зарегистрировали в России, а в Индонезии - более 14 000 новых случаев. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Великобритания и Иран.

В Европе по распространению коронавируса лидируют Россия, Великобритания и Испания.

Украина среди стран мира занимает 66 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 12 позицию.

В мире умерли за сутки более 5 000 человек, в которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 164 239 478 человек. Сейчас насчитывается более 11 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3 888 524 смерти от COVID-19.

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