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У Канаді пронісся торнадо, є загиблий

Вівторок, 22 червня 2021, 07:05
У Канаді пронісся торнадо, є загиблий

На півдні Канади пронісся торнадо, внаслідок чого загинув чоловік.

Джерело: СВС

Деталі: За даними муніципалів канадського міста Маскуче, загинув 60-ріний чоловік.

Крім того, ще двоє людей постраждали від торнадо.

Канадський Червоний Хрест розгортає роботу, щоб допомогти 50-100 особам, які зазнали збитків від негоди.

За даними місцевих пожежників, торнадо пошкодив від 75 до 100 будинків.

Також сильний вітер порвав електричні дроти і повалив дерева.

Нагадаємо: Внаслідок сильних злив у Чернівецькій області частково пошкоджені 30 км доріг місцевого значення та покриття 9 мостів у 29 населених пунктах, підтоплені сотні домогосподарств.

"Українська правда" у Threads

Теми: Канада
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