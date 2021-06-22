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В Канаде пронесся торнадо, есть погибший

Вторник, 22 июня 2021, 07:05
В Канаде пронесся торнадо, есть погибший

На юге Канады пронесся торнадо, в результате чего погиб человек.

Источник: СВС

Детали: По данным муниципалов канадского города Маскуче, погиб 60-летний мужчина.

Кроме того, еще два человека пострадали от торнадо.

Канадский Красный Крест разворачивает работу, чтобы помочь 50-100 лицам, понесшим ущерб от непогоды.

По данным местных пожарных, торнадо повредил от 75 до 100 домов.

Также сильный ветер порвал электрические провода и повалил деревья.

Напомним: В результате сильных ливней в Черновицкой области частично повреждены 30 км дорог местного значения и покрытие 9 мостов в 29 населенных пунктах, подтоплены сотни домохозяйств.

Темы: Канада
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