В Канаде пронесся торнадо, есть погибший
Вторник, 22 июня 2021, 07:05
На юге Канады пронесся торнадо, в результате чего погиб человек.
Источник: СВС
Детали: По данным муниципалов канадского города Маскуче, погиб 60-летний мужчина.
Кроме того, еще два человека пострадали от торнадо.
Канадский Красный Крест разворачивает работу, чтобы помочь 50-100 лицам, понесшим ущерб от непогоды.
По данным местных пожарных, торнадо повредил от 75 до 100 домов.
Также сильный ветер порвал электрические провода и повалил деревья.
Напомним: В результате сильных ливней в Черновицкой области частично повреждены 30 км дорог местного значения и покрытие 9 мостов в 29 населенных пунктах, подтоплены сотни домохозяйств.