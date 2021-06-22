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Президент Філіппін пригрозив в’язницею за відмову вакцинуватися від коронавірусу

Вівторок, 22 червня 2021, 07:28

Президент Філіппін Родріго Дутерте погрозив ув'язненням людей, які відмовляються від вакцинації проти коронавірусу.

Джерело: Reuters

Пряма мова: "Обирайте: або ви вакцинуєтеся, або я посаджу вас у в’язницю".

"Зрозумійте мене правильно, в нашій країні криза. Мене дратують філіппінці, які не прислухаються до уряду".

Деталі: Станом на 20 червня влада Філіппін повністю вакцинувала 2,1 мільйона людей із 110-мільйонного населення, а ціллю є щепити 70 мільйонів осіб до кінця року.

У країні загалом зафіксували 1,3 мільйона випадків коронавірусу і 23 тисячі смерті від хвороби.

Нагадаємо: Щеплення 76-річному президенту Філіппін зробили китайською вакциною Sinopharm.

Теми: Філіппінивакцинація


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