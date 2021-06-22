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Президент Филиппин пригрозил тюрьмой за отказ вакцинироваться от коронавируса

Вторник, 22 июня 2021, 07:28

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил заключением людям, которые отказываются от вакцинации против коронавируса.

Источник: Reuters

Прямая речь: "Выбирайте: или вы прививаетесь, или я посажу вас в тюрьму".

"Поймите меня правильно, в нашей стране кризис. Меня раздражают филиппинцы, которые не прислушиваются к правительству".

Детали: По состоянию на 20 июня власти Филиппин полностью вакцинировали 2,1 миллиона человек из 110-миллионного населения, а целью является прививать 70 млн человек к концу года.

В стране в целом зафиксировали 1,3 миллиона случаев коронавируса и 23 тыс. смертей от болезни.

Напомним: Прививку 76-летнему президенту сделали китайской вакциной Sinopharm.

Темы: Филиппинывакцинация


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