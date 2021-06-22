Президент Филиппин пригрозил тюрьмой за отказ вакцинироваться от коронавируса
Вторник, 22 июня 2021, 07:28
Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил заключением людям, которые отказываются от вакцинации против коронавируса.
Источник: Reuters
Прямая речь: "Выбирайте: или вы прививаетесь, или я посажу вас в тюрьму".
"Поймите меня правильно, в нашей стране кризис. Меня раздражают филиппинцы, которые не прислушиваются к правительству".
Детали: По состоянию на 20 июня власти Филиппин полностью вакцинировали 2,1 миллиона человек из 110-миллионного населения, а целью является прививать 70 млн человек к концу года.
В стране в целом зафиксировали 1,3 миллиона случаев коронавируса и 23 тыс. смертей от болезни.
Напомним: Прививку 76-летнему президенту сделали китайской вакциной Sinopharm.