Президент Филиппин пригрозил тюрьмой за отказ вакцинироваться от коронавируса

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил заключением людям, которые отказываются от вакцинации против коронавируса.

Источник: Reuters

Прямая речь: "Выбирайте: или вы прививаетесь, или я посажу вас в тюрьму".

"Поймите меня правильно, в нашей стране кризис. Меня раздражают филиппинцы, которые не прислушиваются к правительству".

Детали: По состоянию на 20 июня власти Филиппин полностью вакцинировали 2,1 миллиона человек из 110-миллионного населения, а целью является прививать 70 млн человек к концу года.

В стране в целом зафиксировали 1,3 миллиона случаев коронавируса и 23 тыс. смертей от болезни.

Напомним: Прививку 76-летнему президенту сделали китайской вакциной Sinopharm.