Українські військові на Донбасі подавили ворожий безпілотник
За добу 21 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, також зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування, який був подавлений засобами РЕБ.
Джерело: Штаб ООС
Деталі: Поблизу Красногорівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Гнутового противник здійснював обстріли із підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
У районі Луганського окупанти двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська двічі обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник 4 рази вів вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Поблизу Майорська російські окупанти здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Біля Золотого-4 противник обстрілював українські позиції з великокаліберних кулеметів.
У районі населених пунктів Залізне та Луганське ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
Станом на 7 годину ранку, 22 червня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Поблизу Золотого-4 окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.
Неподалік Авдіївки російські найманці відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У районі населеного пункту Мар’їнка зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.