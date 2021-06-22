Українські військові на Донбасі подавили ворожий безпілотник

За добу 21 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, також зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування, який був подавлений засобами РЕБ.

Джерело: Штаб ООС

Деталі: Поблизу Красногорівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Гнутового противник здійснював обстріли із підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

У районі Луганського окупанти двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська двічі обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник 4 рази вів вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Поблизу Майорська російські окупанти здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Золотого-4 противник обстрілював українські позиції з великокаліберних кулеметів.

У районі населених пунктів Залізне та Луганське ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Станом на 7 годину ранку, 22 червня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Золотого-4 окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Авдіївки російські найманці відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Мар’їнка зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.