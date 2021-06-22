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Украинские военные на Донбассе подавили вражеский беспилотник

Вторник, 22 июня 2021, 07:56

За сутки 21 июня в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, а также пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения, который был подавлен средствами РЭБ.

Источник: Штаб ООС

Детали: Вблизи Красногоровки российские наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Гнутового противник осуществлял обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Луганского оккупанты дважды открывали огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У населенного пункта Пески российско-оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции со станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, противник 4 раза вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Майорска российские оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Золотого-4 противник обстреливал украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенных пунктов Железное и Луганское враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

По состоянию на 7:00 утра, 22 июня, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Золотого-4 оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Авдеевки российские наемники открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Марьинка зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

Боевых потерь в результате вражеского огня нет.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассОбъединенные силы на Донбассевойна


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