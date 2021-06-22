Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинские военные на Донбассе подавили вражеский беспилотник

Вторник, 22 июня 2021, 07:56
Украинские военные на Донбассе подавили вражеский беспилотник

За сутки 21 июня в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, а также пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения, который был подавлен средствами РЭБ.

Источник: Штаб ООС

Детали: Вблизи Красногоровки российские наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Гнутового противник осуществлял обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Луганского оккупанты дважды открывали огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У населенного пункта Пески российско-оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции со станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, противник 4 раза вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Майорска российские оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Золотого-4 противник обстреливал украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенных пунктов Железное и Луганское враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

По состоянию на 7:00 утра, 22 июня, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Золотого-4 оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Авдеевки российские наемники открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Марьинка зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

Боевых потерь в результате вражеского огня нет.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассОбъединенные силы на Донбассевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: