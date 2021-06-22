Украинские военные на Донбассе подавили вражеский беспилотник
За сутки 21 июня в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, а также пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения, который был подавлен средствами РЭБ.
Источник: Штаб ООС
Детали: Вблизи Красногоровки российские наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Гнутового противник осуществлял обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В районе Луганского оккупанты дважды открывали огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У населенного пункта Пески российско-оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции со станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Водяного, что на Приазовье, противник 4 раза вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вблизи Майорска российские оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
У Золотого-4 противник обстреливал украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенных пунктов Железное и Луганское враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
По состоянию на 7:00 утра, 22 июня, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Вблизи Золотого-4 оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
Неподалеку Авдеевки российские наемники открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенного пункта Марьинка зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
Боевых потерь в результате вражеского огня нет.